ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна забезпечила місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

Новини » Спорт     17.11.2019 - 20:02
Україна забезпечила місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка залишиться в шістці кращих команд відбору

Збірна України гарантувала собі путівку в перший кошик під час жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Про це інформується на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною Сербії (2:2) у заключному турі відбору Євро-2020 і уникли ризику покинути першу шістку кращих команд відбіркового циклу турніру.

Попадання в список сіяних стратегічно важливе, оскільки в такому випадку збірна України може уникнути зустрічі з топ-збірними вже на груповому етапі Євро-2020.

Попередній посів буде відомий після закінчення всіх матчів кваліфікації. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія) о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що українська команда жодного разу не програла в 2019 році - сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах. Це перший подібний випадок в історії національної команди.

Українська збірна ще в жовтні гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2020 після того, як на своєму полі обіграла збірну Португалії (2:1).

Ще чотири збірні пробилися у фінальну стадію Євро-2020 Збірна України мінімально обіграла Естонію в товариському матчі
Новини України Збірна УкраїнижеребьевкаЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся