Україна забезпечила місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка залишиться в шістці кращих команд відбору

Збірна України гарантувала собі путівку в перший кошик під час жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Про це інформується на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною Сербії (2:2) у заключному турі відбору Євро-2020 і уникли ризику покинути першу шістку кращих команд відбіркового циклу турніру.

Попадання в список сіяних стратегічно важливе, оскільки в такому випадку збірна України може уникнути зустрічі з топ-збірними вже на груповому етапі Євро-2020.

Попередній посів буде відомий після закінчення всіх матчів кваліфікації. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія) о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що українська команда жодного разу не програла в 2019 році - сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах. Це перший подібний випадок в історії національної команди.

Українська збірна ще в жовтні гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2020 після того, як на своєму полі обіграла збірну Португалії (2:1).