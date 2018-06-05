Украина никогда не признает приговор Сущенко, - Парубий

Парубий призвал международное сообщество осудить приговор для Сущенко

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России. Об этом он сказал в ходе утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"От имени всей Верховной рады Украины, я заявляю, что Украина никогда не признает этот приговор. Мы осуждаем это судилище и этот псевдоприговор. Российская Федерация сегодня действует как международный террорист. По приказу Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину. Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет продолжать борьбу за освобождение журналиста Романа Сущенко из российской тюрьмы.

Украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.