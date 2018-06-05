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Украина никогда не признает приговор Сущенко, - Парубий

НовостиПолитика    05.06.2018 - 10:22
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий призвал международное сообщество осудить приговор для Сущенко

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России. Об этом он сказал в ходе утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"От имени всей Верховной рады Украины, я заявляю, что Украина никогда не признает этот приговор. Мы осуждаем это судилище и этот псевдоприговор. Российская Федерация сегодня действует как международный террорист. По приказу Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину. Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет продолжать борьбу за освобождение журналиста Романа Сущенко из российской тюрьмы.

Украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, приговор, Верховная Рада, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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