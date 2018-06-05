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Україна ніколи не визнає вирок Сущенку, - Парубій

НовиниПолітика    05.06.2018 - 10:22
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій закликав міжнародну спільноту засудити вирок для Сущенка

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно засудили у Росії. Про це він сказав у ході ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Від імені усієї Верховної ради України, я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок. Ми засуджуємо це судилище і цей псевдовирок. Російська Федерація на сьогодні діє як міжнародний терорист. За наказом Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну. Закликаю наших союзників - усі країни вільного світу та міжнародні організації засудити псевдовирок для журналіста Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян - політв'язнів Росії", - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу за звільнення журналіста Романа Сущенко з російської в'язниці.

Українського журналіста Романа Сущенко в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.

Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про антикорупційний суд Геращенко вимагає від Мінсоцполітики службового розслідування стосовно їх співробітника
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, приговор, Верховна Рада, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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