Україна ніколи не визнає вирок Сущенку, - Парубій

Парубій закликав міжнародну спільноту засудити вирок для Сущенка

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно засудили у Росії. Про це він сказав у ході ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Від імені усієї Верховної ради України, я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок. Ми засуджуємо це судилище і цей псевдовирок. Російська Федерація на сьогодні діє як міжнародний терорист. За наказом Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну. Закликаю наших союзників - усі країни вільного світу та міжнародні організації засудити псевдовирок для журналіста Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян - політв'язнів Росії", - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу за звільнення журналіста Романа Сущенко з російської в'язниці.

Українського журналіста Романа Сущенко в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.