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Україна ніколи не буде в НАТО та ЄС, - Коломойський

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 13:01
Україна ніколи не буде в НАТО та ЄС, - Коломойський
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що Україні варто "прийняти реальність"

Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО та ЄС. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Коломойський вважає, що Росія хотіла б привести Україну в новий Варшавський договір.

"Ви всі не приймете нас в альянс. Марно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б привести нас у новий Варшавський договір", - вважає він.

Зазначимо, що Коломойський запропонував відновити відносини між Україною і Росією.

Додамо, Варшавський договір від 14 травня 1955 року - документ, який оформив створення військового союзу європейських соціалістичних держав за провідної ролі СРСР.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що новий формат співробітництва між Україною і НАТО дозволить підвищити ефективність надання і використання допомоги з боку Альянсу українському уряду.

Крім того, наприкінці жовтня під час візиту генсека НАТО Йенса Столтенберга в Київ був схвалений третій перегляд Комплексного пакету допомоги Альянсу Україні. Країни-учасниці НАТО готові надавати постійну підтримку програмі реформ України в секторі безпеки і оборони.

Крім того, стало відомо, що Україна і НАТО проведуть спільні навчання в Чорному морі.

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