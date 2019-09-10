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Україна - Нігерія: анонс матчу

Новини » Спорт    10.09.2019 - 11:55
Україна - Нігерія: анонс матчу
Фото: збірна України готується до матчу з Нігерією (ffu.ua)

Готуємося до товариського поєдинку

Збірна України проведе товариський матч проти команди Нігерії. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на каналах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами підопічних Андрія Шевченка. Замість Нігерії збірна України повинна була зіграти проти Єгипту.

10 вересня 21:30
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Після впевненої перемоги на виїзді над командою Литви (3:0) у матчі відбору Євро-2020 збірна України повернулась на батьківщину, де проведе спаринг на стадіоні "Дніпро-Арена" проти збірної Нігерії. Це буде перша гра національної збірної в Дніпрі за 10 років.

Суперники нашої команди є триразовими переможцями Кубку африканських націй (1980, 1994, 2013). Також нігерійці шість разів кваліфікувалися до фінальної частини чемпіонатів світу. Найкраще їхнє досягнення - вихід до 1/8 фіналу турніру (1994, 1998, 2014).

Збірні Нігерії та України між собою раніше не зустрічалися. Але взагалі з представниками Африканського континенту "синьо-жовті" зіграли шість поєдинків. Статистика цих зустрічей - на користь української команди. Жодного разу наша збірна не поступилася, тричі зігравши внічию.

Україна - Нігерія: анонс матчу

Ілюстрація ffu.ua

В офіційних турнірах доля зводила "синьо-жовтих" з африканськими командами лише одного разу. На чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс. Цікаво, що автором єдиного голу (з пенальті) став нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

На товариський поєдинок його підопічні вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

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