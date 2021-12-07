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Украина и нерасширение НАТО: Кремль назвал главную тему разговора Байдена и Путина

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 22:16
Украина и нерасширение НАТО: Кремль назвал главную тему разговора Байдена и Путина Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Фото kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялись переговоры между президентами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джо Байденом и Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что лидер РФ просил у своего коллеги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента России.

Во время разговора президенты договорились и в дальнейшем поддерживать диалог и необходимые контакты. В то же время подавляющую часть переговоров стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Путин, со своей стороны, пожаловался Байдену на то, что Киев, якобы, игнорирует минские договоренности и договоренности в "нормандском формате". В то же время он предложил коллеге обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий.

Также стороны отметили, что сотрудничество РФ и США и в дальнейшем находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем необходимо поручить своим представителям начать консультации по чувствительным вопросам.

Также Путин заявил о беспокойстве из-за того, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории", из-за чего Россия заинтересована в гарантиях того, что Альянс не будет расширяться в восточном направлении.

В целом, как отмечают в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина продолжались более двух часов.

Во время онлайн-саммита президент США пригрозил коллеге последствиями в случае полномасштабной войны против Украины.

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