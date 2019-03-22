Украина назвала ОБСЕ условие для доступа в тюрьмы

Украина допустит координатора ОБСЕ в украинские тюрьмы при условии проверки представителями миссии условий содержания украинских заложников и узников на оккупированных территориях. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории, а также тюрьмы на украинской стороне. Мы проинформировали ОБСЕ, Украина всегда была открыта. На этот раз мы требуем зеркальности", - заявила Геращенко.

По ее словам, Украина требует проверки координатором ОБСЕ условий содержания заложников в Луганске.

"Мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников. В частности, в Луганске. Только тогда Украина даст доступ представителям ОБСЕ к сепаратистам, которые находятся в украинских тюрьмах", - сообщила Геращенко.

Она также отметила, что россиян в украинских тюрьмах ОБСЕ посетит только при условии посещения украинских заложников в России.

"Более того, боевики включают в свои списки для проверки и встречи с координатором ОБСЕ россиян. Здесь наш ответ очевиден. Только если Фриш посетит в российских тюрьмах Гриба, Сенцова, Кольченко, Сущенко он сможет увидеть россиян в украинских тюрьмах", - добавила она.

Напомним, украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске предложила провести обмен пленными в марте 2019 года.

Заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится 27 марта 2019 года.