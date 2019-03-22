Україна назвала ОБСЄ умова для доступу до в'язниці

Україна допустить координатора ОБСЄ в українські в'язниці за умови перевірки представниками місії умов утримання українських заручників і в'язнів на окупованих територіях. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"На початку квітня координатор ОБСЄ Тоні Фріш планує відвідати окуповані території, а також тюрми на українській стороні. Ми поінформували ОБСЄ, Україна завжди була відкрита. На цей раз ми вимагаємо дзеркальності", - заявила Геращенко.

За її словами, Україна потребує перевірки координатором ОБСЄ умов утримання заручників в Луганську.

"Ми вимагаємо від ОБСЄ відвідати всіх наших заручників. Зокрема, в Луганську. Тільки тоді Україна дасть доступ представникам ОБСЄ до сепаратистів, які знаходяться в українських в'язницях", - повідомила Геращенко.

Вона також зазначила, що росіян в українських в'язницях ОБСЄ відвідає тільки за умови відвідування українських заручників в Росії.

"Більш того, бойовики включають в свої списки для перевірки і зустрічі з координатором ОБСЄ росіян. Тут наша відповідь очевидна. Тільки якщо Фріш відвідає в російських в'язницях Гриба, Сенцова, Кольченка, Сущенка він зможе побачити росіян в українських в'язницях", - додала вона.

Нагадаємо, українська сторона в тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала провести обмін полоненими у березні 2019 року.

Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 27 березня 2019 року.