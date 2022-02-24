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Украина назвала две тактические цели России

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 14:15
Украина назвала две тактические цели России Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвала две тактические цели Российской Федерации в отношении украинского государства. Это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг советника главы ОП.

По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, Киеве и Харькове.

"Забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны", - назвал Подоляк две тактические цели РФ.

Напомним, российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве.

Отметим, Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны в Украине.

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