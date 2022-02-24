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Україна назвала дві тактичні цілі Росії

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 14:15
Україна назвала дві тактичні цілі Росії Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвала дві тактичні цілі Російської Федерації щодо української держави. Це забрати частину території і нанести удар по керівництву країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг радника голови ОП.

За його словами, зараз відбувається спроба дестабілізувати ситуацію у великих містах, Києві і Харкові.

"Забрати частину території і нанести потужний удар по керівництву країни", - назвав Подоляк дві тактичні цілі РФ.

Нагадаємо, російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві.

Зазначимо, Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні.

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