Україна назвала дві тактичні цілі Росії
Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвала дві тактичні цілі Російської Федерації щодо української держави. Це забрати частину території і нанести удар по керівництву країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг радника голови ОП.
За його словами, зараз відбувається спроба дестабілізувати ситуацію у великих містах, Києві і Харкові.
"Забрати частину території і нанести потужний удар по керівництву країни", - назвав Подоляк дві тактичні цілі РФ.