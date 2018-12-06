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Могерини пригласила Климкина в Бюссель на заседание министров иностранных дел ЕС

Новости » Политика    06.12.2018 - 12:49
Могерини пригласила Климкина в Бюссель на заседание министров иностранных дел ЕС
Фото: Павел Климкин и Федерика Могерини (mfa.gov.ua)

Во время заседания будет обсуждаться агрессия России в море

Министры иностранных дел Евросоюза пригласили главу МИД Украины Павла Климкина на свое заседание для обсуждения помощи Украине в противодействии агрессии России в Азовском и Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, в итальянском Милане на полях 25 Министерского заседания ОБСЕ Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"С целью обсуждения дальнейших совместных действий Высокий представитель пригласила Климкина принять участие в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря в Брюсселе", - отметили в пресс-службе.

Климкин также предоставил Могерини доказательства того, что действия России в Керченском проливе были спланированным актом агрессии против Украины. Вследствие этого обострилась ситуация безопасности в Черном и Азовском морях.

Также стороны затронули тему ситуации на Донбассе и перспективы введения миротворческой миссии ООН для имплементации минских договоренностей.

"На повестке дня встречи среди прочего находились пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вопросы поддержки со стороны ЕС реформ в секторе безопасности и обороны Украины и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - резюмировали в МИД.

Могерини пригласила Климкина в Бюссель на заседание министров иностранных дел ЕС

Напомним, недавно Украина направила подписантам Будапештского меморандума требование начать срочные консультации с целью заставить Россию прекратить агрессию и придерживаться условий подписанного ею международного документа.

Добавим 10 декабря в Брюсселе Министры иностранных дел ЕС рассмотрят также введение санкций против девяти лиц, причастных к организации "выборов" на Донбассе 11 ноября.

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