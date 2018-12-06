Україна налаштована на покращення українсько-угорських відносин, - МЗС

Фото: Павло Клімкін та Петер Сійярто (mfa.gov.ua)

Зокрема, Клімкін поінформував Сійярто про імплементацію закона про освіту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як зазначається, Клімкін поінформував Сійярто про агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до заходів міжнародної спільноти зі стримування російського агресора.

Крім того, міністри домовилися активізувати міжрегіональну співпрацю та прискорити реалізацію спільних прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема тих, які 26 листопада 2018 року були обговорені на рівні заступників міністрів України та Угорщини Василя Боднара та Левента Мадяра.

Також під час зустрічі міністри обговорили надання угорської допомоги в розвиток Закарпаття, яку координуватимуть новопризначений посол з особливих доручень МЗС України Микола Балтажи та уповноважений міністра з питань розвитку співробітництва між областями Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатської області Іштван Грежа.

Клімкін також поінформував Сійярто про кроки української сторони у питанні імплементації закону "Про освіту".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Угорщина може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

Раніше глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з РФ, незважаючи на те, що український уряд "займає антиугорські позиції".