Украина настаивает на скорейшем выполнении соглашений саммита в Париже

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей, достигнутых во время декабрьской встречи в нормандском формате в Париже. Выполнение соглашений разблокирует возможность проведения нового саммита в Берлине.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Германию, передает пресс-служба главы государства.

Ермак заявил, что два обмена пленными являются положительным примером того, как могут быть реализованы соглашения "нормандской четверки", но для проведения последующих освобождений необходимо, чтобы представители Красного Креста получили доступ ко всем удерживаемым украинцам.

Кроме того, как он подчеркнул, важной составляющей для продвижения мирного процесса на Донбассе является прекращение обстрелов.

Встреча в нормандском формате - это саммит с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию ситуации на Донбассе. Последний саммит прошел в Париже в декабре прошлого года. На нем лидеры договорились об обмене пленными между Украиной и РФ по формуле "всех на всех", а также о полном прекращении огня и разведении сил на Донбассе.

Напомним, ранее Ермак назвал главное условие для разведения сил на Донбассе, а также проведения разминирования территорий.

Добавим, новую встречу министров "нормандской четверки" анонсировал сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее украинская делегация во главе с Андреем Ермаком во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, подчеркнув, тем самым, соблюдение четкой проукраинской позиции в переговорном процессе.