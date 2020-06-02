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Кулеба анонсировал новую нормандскую встречу на уровне министров  

Новости » Политика     02.06.2020 - 14:17
Кулеба анонсировал новую нормандскую встречу на уровне министров  
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Новые переговоры должны пройти в ближайшее время

В ближайшее время должен состояться очередные переговоры в нормандском формате по Донбассу на уровне министров. На ней обсудят решения, которые принесут мир на восток Украины

Об этом на брифинге в Берлине заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом подчеркнул, что контакты продолжатся в нормандском формате на уровне министров.

"Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые принесут мир на Донбасс", - добавил он.

В свою очередь, глава немецкого МИД уточнил, что дата саммита "нормандской четверки" зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявляла, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" проведут очередную видеоконференцию в середине июня, а о саммите лидеров четырех стран можно будет говорить только после прогресса в основных вопросах безопасности на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года президентства подчеркнул, что минский формат остается в приоритете, но другие форматы никто не отменял.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассДмитрий КулебаНормандский формат
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