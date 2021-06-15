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Украина настаивает на продлении миссии ОБСЕ на российской границе

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона настаивает на продлении миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 31 июля.

Об этом на брифинге с главой ОБСЕ Анн Линде заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной. А сейчас угрожает полным закрытием этих миссий… Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля", - отметил министр.

Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом. Украинская сторона полагает, что Москва блокирует продлении миссии, чтобы и далее поставлять вооружения.

Ранее Евросоюз в ОБСЕ раскритиковал российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на Донбассе, а также назвал Россию стороной этого конфликта. Также представитель Брюсселя подчеркнул, что российский нарратив препятствуют содержательным дискуссиям в Трехсторонней контактной группе и нормандском формате.

Кроме того, в ЕС раскритиковали желание России свести все переговоры к прямым контактам между Украиной и оккупационной властью.

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Новости Украины ОБСЕРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба