Москва блокирует продление миссии ОБСЕ на границе Украины с Россией

Россия блокирует продолжение пограничной миссии ОБСЕ на украинско-российской границе. Россияне отказываются продлевать миссию на четыре месяца.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter .

"Россия отказывается продлевать пограничную миссию ОБСЕ на украинско-российской границе больше, чем на 2 месяца. Обычно миссию продлевают на 4 месяца", - сообщил журналист.

Йозвяк отметил, что существует высокий риск того, что миссию ОБСЕ прекратят после 31 июля 2021 года. Окончательное решение касательно пограничной миссии ОБСЕ объявят завтра, 27 мая.