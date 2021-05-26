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Москва блокирует продление миссии ОБСЕ на границе Украины с Россией

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Брюссель, Среда 26 мая 2021 17:32
Москва блокирует продление миссии ОБСЕ на границе Украины с Россией Фото: Россия блокирует продолжение пограничной миссии ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия блокирует продолжение пограничной миссии ОБСЕ на украинско-российской границе. Россияне отказываются продлевать миссию на четыре месяца.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Россия отказывается продлевать пограничную миссию ОБСЕ на украинско-российской границе больше, чем на 2 месяца. Обычно миссию продлевают на 4 месяца", - сообщил журналист.

Йозвяк отметил, что существует высокий риск того, что миссию ОБСЕ прекратят после 31 июля 2021 года. Окончательное решение касательно пограничной миссии ОБСЕ объявят завтра, 27 мая.

Напомним, на этой неделе в Украину должен приехать генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Генсек организации планирует осуществить визит на Донбасс, чтобы посетить линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружения от линии фронта на Донбассе.

Добавим, Украина обращалась к ОБСЕ с просьбой увеличить количество наблюдательных баз на украинско-российской границе. С таким призывом украинская сторона выступила из-за стягивания российских войск к границе.

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