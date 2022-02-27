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Украина настаивает на полном эмбарго на нефть и газ из России

Автор: Владислав Красинский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил следующее направление санкционного удара против России. Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Кулебы в Twitter.

"Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", – написал глава МИД.

С таким призывом президент Украины Владимир Зеленский выступил еще 24 февраля на чрезвычайном заседании Европейского совета. Он заявил, что европейские страны должны немедленно отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Западные страны уже одобрили первый шаг, о котором просил Зеленский. SWIFT готовится отключить российские банки в ближайшие дни.

Ранее мы детально рассказывали какую цену платит экономика России за войну против Украины.

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