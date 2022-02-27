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Україна наполягає на повному ембарго на нафту і газ з Росії

Автор: Владислав Красінський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окреслив наступний напрямок санкційного удару проти Росії. Україна наполягає на повному ембарго на енергоносії з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Кулеби у Twitter.

"Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ. Купувати їх зараз - значить платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей. Я вітаю перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні і закликаю інших діяти рішуче і без зволікання", - написав глава МЗС.

З таким закликом президент України Володимир Зеленський виступив ще 24 лютого на надзвичайному засіданні Європейської ради. Він заявив, що європейські країни повинні негайно відключити Росію від SWIFT і накласти ембарго на торгівлю нафтою і газом.

Західні країни вже схвалили перший крок, про який просив Зеленський. SWIFT готується відключити російські банки в найближчі дні.

Раніше ми детально розповідали яку ціну платить економіка Росії за війну проти України.

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Санкції проти РосіїВійна в Україні