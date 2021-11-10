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Украина нашла новых владельцев самолетов Медведчука и Козака. И ввела санкции

Автор: Сергей Новиков

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против новых владельцев самолетов, которые летали в Российскую Федерацию. Ранее эти самолеты обслуживал молдавский оператор чартерных рейсов JET4U, которыми пользовались нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы СБУ Ивана Баканова.

По его словам, в январе 2021 года СНБО ввел санкции против JET4U, но уже зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один самолет, который использовал Медведчук, находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", - отметил он.

Баканов подчеркнул, что еще в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам. Новый пакет ограничений касался ряда компаний с Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", - отметил добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены против самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США.

В феврале сообщалось, что JET4U предоставлял самолеты нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку для полетов в Российскую Федерацию и оккупированный Крым.

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