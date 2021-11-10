Украина нашла новых владельцев самолетов Медведчука и Козака. И ввела санкции

По его словам, в январе 2021 года СНБО ввел санкции против JET4U, но уже зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один самолет, который использовал Медведчук, находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", - отметил он.

Баканов подчеркнул, что еще в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам. Новый пакет ограничений касался ряда компаний с Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", - отметил добавил он.