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Україна знайшла нових власників літаків Медведчука і Козака. І ввела санкції

Автор: Сергей Новиков

Рада національної безпеки України ввела санкції проти нових власників літаків, які літали в Російську Федерацію. Раніше ці літаки обслуговував молдавський оператор чартерних рейсів JET4U, якими користувалися нардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови СБУ Івана Баканова.

За його словами, у січні 2021 року РНБО ввела санкції проти JET4U, але вже зафіксовано спроби обійти ці обмеження.

"На момент прийняття рішення про санкції чотири повітряні судна перебували за межами України, а один літак, який використовував Медведчук, знаходився в аеропорту "Жуляни". Там він знаходиться і зараз. Згодом бенефеціари суден почали міняти власників і обслуговуючі компанії", - зазначив він.

Баканов підкреслив, що ще в лютому СБУ запропонувала оновити санкції, застосувавши їх вже до нових власників-нерезидентів. Новий пакет обмежень стосувався ряду компаній з Британських Віргінських островів.

"Але на цьому підсанкційні суб'єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговуючі компанії і бортові номери. І таким чином обійти санкції. Але я не думаю, що ці юридичні виверти дадуть свій результат", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції введено проти літаків, які на сьогодні експлуатуються в США.

У лютому повідомлялося, що JET4U надавав літаки нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку для польотів в Російську Федерацію і окупований Крим.

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Віктор МедведчукСлужба безпеки УкраїниСанкції