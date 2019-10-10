Украина направляет в Вашингтон группу министров для переговоров с МВФ

На следующей неделе в Вашингтон отправляется группа министров для переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Как отметил премьер, для него важно сотрудничество с международными партнерами и донорами Украины и за этими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы по миру.

"Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ относительно новой программы поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправится в США для участия в Ежегодной встрече Всемирного банка и МВФ в переговорах с фондом", - написал Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

В то же время, по данным РБК-Украина, в Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены давлением на экс-главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и нынешнее правление НБУ. Фонду нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Игоря Коломойского в вопросе "ПриватБанка", а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.