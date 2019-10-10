Україна направляє до Вашингтону групу міністрів для переговорів з МВФ

Наступного тижня до Вашингтону вирушає група міністрів для переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив прем'єр, для нього важлива співпраця з міжнародними партнерами та донорами України і за цими відносинами з великими міжнародними партнерами уважно стежать системні великі інвестори по світу.

"Зараз ми в активній стадії переговорів з МВФ щодо нової програми підтримки. Вже наступного тижня група міністрів вирушає в США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ та в переговорах з фондом", - написав Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми будуть продовжуватися в найближчі тижні.

У той же час, за даними РБК-Україна, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) стурбовані тиском на екс-голову Національного банку (НБУ) Валерію Гонтареву і нинішнє правління НБУ. Фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у Ігоря Коломойського в питанні "ПриватБанку", а, по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво Нацбанку. Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.