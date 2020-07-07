Украина направит двух специалистов для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Украина приобщит к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ двух украинских специалистов. Самописцы должны передать Франции 20 июля.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По ее словам, процесс передачи бортовых самописцев во Францию продолжается. Коломиец напомнила, что Франция имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

"К проведению экспертизы будут аккредитованы два украинских специалиста. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", - уточнила чиновник.

Напомним, украинский самолет МАУ был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате инцидента погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Иранское правительство направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает отказ потерпевших подавать в суд на Иран.

В ответ Украина заявила, что будет настаивать на установлении виновных и выплате компенсации семьям погибших.

Вчера в МИД сообщили, что "черные ящики" передадут Франции, а их экспертиза продлится менее чем неделю.