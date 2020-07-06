Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ продлится меньше недели, - МИД

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Иран обещает передать "черные ящики" 20 июля

Расшифровка "черных ящиков" сбитого иранскими военными самолета авиакомпании МАУ должна начаться 20 июля, как только Тегеран передаст их во Францию. Сама экспертиза продлится меньше недели.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Укринформ".

Енин не исключает, что экспертиза бортовых самописцев украинского самолета может завершиться и быстрее.

Расшифровка "черных ящиков" позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы. Однако, как отметил диплом, расследование будет считаться завершенным, только когда протокол подпишут все стороны.

"Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали - к сожалению, нет механизмов, предусмотренных конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет", - пояснил Енин.

Напомним, украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате инцидента погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, ранее Иран подтвердил готовность отправить "черные ящики" во Францию и официально обратился за помощью в Париж.

Иранские государственные СМИ писали об отправке бортовых самописцев самолета МАУ во Францию.

Однако в украинском МИД эту информацию опровергли.

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Автор: Дмитрий Левицкий