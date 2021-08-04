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Украина направила запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороны НАТО (CCDCOE), который находится в Таллине. В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) считают, что это может стать важным шагом на пути к полноценному членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении СНБО.

Отмечается, что 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины нанесла рабочий визит в Эстонию, во время которого прошли двусторонние встречи по развитию сотрудничества между двумя странами в сфере кибербезопасности.

В СНБО отметили, что привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.

Напомним, в июле СБУ заблокировала более 60 кибератак на сайты украинских органов власти.

Отметим, в начале июля произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины.

Как выяснили специалисты, причиной сбоя стали хакерские атаки.

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