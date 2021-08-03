СБУ заблокировала более 60 кибератак на сайты госструктур в июле
Сотрудники Ситуационного центра кибербезопасности СБУ в июле заблокировали 65 кибератак на сайты украинских органов власти. Попытки взлома удалось предотвратить благодаря анализу более 31 тысячи критических событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди основных типов кибератак в СБУ отметили следующие:
- соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- атаки на вебдодаткы (Web App Attack);
- вредоносное программное обеспечение (Malware);
- и другие.
Выявить и заблокировать кибератаки в июле на сайты госструктур удалось благодаря анализу более 31 тысячи критических событий информационной безопасности.
В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности службы функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM). Она отслеживает события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.
"Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - резюмировали в СБУ.
Напомним, в начале июля произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины.
Как выяснили специалисты, причиной сбоя стали хакерские атаки.