Україна направила запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони

Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який знаходиться в Таллінні. У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) вважають, що це може стати важливим кроком на шляху до повноцінного членства в Альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Від імені секретаря РНБО України Олексія Данилова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться в повідомленні РНБО.
Зазначається, що 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України здійснила робочий візит до Естонії, під час якого пройшли двосторонні зустрічі з розвитку співробітництва між двома країнами у сфері кібербезпеки.
В РНБО зазначили, що залучення України до роботи ccdcoe може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.
Нагадаємо, в липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти українських органів влади.
Зазначимо, на початку липня стався збій в роботі сайту офісу президента Україна.
Як з'ясували фахівці, причиною збою стали хакерські атаки.