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Украина направила запрос Болгарии на поставку оружия: что попросила

Фото: посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко (facebook-com-ukr-embassy-bg)
Автор: Валерия Полищук

Украина направила запрос в Министерство иностранных дел Болгарии с просьбой предоставить вооружение. Пока Киев не получил ответа.

Об этом заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bTV.

"Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", - заявил посол.

По его словам, он запросил гаубицы и ракетные комплексы.

"Нам нужно оружие, речь идет о гаубицах и ракетных комплексах - старом советском оружии, с которым мы справимся", - сказал Москаленко.

Он также сообщил, что в Болгарии будет отремонтировано 80 украинских танков.

Напомним, ранее Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня M270.

Кроме того, руководитель Кремля Владимир Путин заявил, что Россия будет наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

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