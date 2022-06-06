Украина направила запрос Болгарии на поставку оружия: что попросила

"Я отправил ноту в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны", - заявил посол.

По его словам, он запросил гаубицы и ракетные комплексы.

"Нам нужно оружие, речь идет о гаубицах и ракетных комплексах - старом советском оружии, с которым мы справимся", - сказал Москаленко.

Он также сообщил, что в Болгарии будет отремонтировано 80 украинских танков.