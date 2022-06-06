Україна направила запит Болгарії на поставку зброї: що попросила

"Я відправив ноту в п'ятницю. Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я направлю аналогічні звернення в інші відповідні установи, наприклад, в Міноборони", - заявив посол.

За його словами, він запросив гаубиці і ракетні комплекси.

"Нам потрібна зброя, мова йде про гаубиці і ракетні комплекси - стару радянську зброю, з якою ми впораємося", - сказав Москаленко.

Він також повідомив, що в Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.