RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна направила запит Болгарії на поставку зброї: що попросила

Фото: посол України в Болгарії Віталій Москаленко (facebook-com-ukr-embassy-bg)
Автор: Валерія Поліщук

Україна направила запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати озброєння. Поки Київ не отримав відповіді.

Про це заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bTV.

"Я відправив ноту в п'ятницю. Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я направлю аналогічні звернення в інші відповідні установи, наприклад, в Міноборони", - заявив посол.

За його словами, він запросив гаубиці і ракетні комплекси.

"Нам потрібна зброя, мова йде про гаубиці і ракетні комплекси - стару радянську зброю, з якою ми впораємося", - сказав Москаленко.

Він також повідомив, що в Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.

Нагадаємо, раніше Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270.

Крім того, керівник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияУкраїнаВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога