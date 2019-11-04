Украина направила в РФ ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе судна

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту с требованием отдать корабли украинской армии, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, МИД Украины потребовало указать дату и время, когда можно забрать судна.

"МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.

Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. В начале сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что между Украиной и РФ идут переговоры по передаче украинской стороне захваченных кораблей.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной все 24 задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих вернулись в Украину.