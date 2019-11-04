Україна направила в РФ ноту з вимогою віддати захоплені у Керченській протоці судна

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі української армії, які були захоплені разом з 24 моряками в листопаді 2018 року. Про це в понеділок на прес-конференції повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко.

За його словами, МЗС України зажадало вказати дату і час, коли можна забрати судна.

"МЗС направило Росії ноту з вимогою вказати координати і час, коли ми можемо забрати наші кораблі", - сказав він на прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

Росія затримала українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" з українськими моряками 25 листопада 2018 року. На початку вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що між Україною і РФ йдуть переговори щодо передачі українській стороні захоплених кораблів.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Росією та Україною 24 затриманих в Керченській протоці українських військовослужбовців повернулися в Україну.