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Украина направила РФ ноту протеста из-за "гумконвоя", последовавшего на Донбасс

Новости » Политика     15.11.2019 - 16:36
Украина направила РФ ноту протеста из-за "гумконвоя", последовавшего на Донбасс
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украина требует от РФ придерживаться международного права

Украина направила России ноту протеста из-за отправленного "гуманитарного конвоя" на Донбасс с нарушением международного права. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

МИД Украины требует от России придерживаться международного права.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от Росиии при организации так называемых "Гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала как на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только два имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Украина направила РФ ноту протеста из-за &quot;гумконвоя&quot;, последовавшего на Донбасс

Также РБК-Украина писало, что 25 октября Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту протеста в связи с очередным "гумконвоем". В МИД призывали международное сообщество отреагировать на действия РФ.

Кроме этого, Украина передала ноту Японии из-за спортсмена из "ДНР", который участвовал в кубке мира по каратэ.

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