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МИД направил России ноту протеста из-за нового гумконвоя

Новости » Политика    25.10.2019 - 18:24
МИД направил России ноту протеста из-за нового гумконвоя
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В МИД призвали международное сообщество отреагировать на действия РФ

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с новым гуманитарным конвоем на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя украинского МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, очередной так называемый гуманитарный конвой Российской Федерации незаконно пересек украинскую границу и отправился в направлении оккупированной территории Донбасса.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - заявила Зеленко.

МИД направил России ноту протеста из-за нового гумконвоя

Напомним, ранее сообщалось, что Международная организация по миграции направила в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей 30 тонн гуманитарной помощи. В частности, местные жители получили товары народного потребления.

Кроме того, 11 октября в оккупированные районы Донбасса направили 51 тонну гуманитарной помощи, в частности, гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями. Помощь также была оказана Международной организацией по миграции.

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Новости Украины гумконвойРоссийская ФедерацияМИД Украиныпротест
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