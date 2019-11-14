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Украина передала ноту Японии из-за спортсмена из "ДНР"

Новости » Политика     14.11.2019 - 14:02
Украина передала ноту Японии из-за спортсмена из "ДНР"
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к ситуации с приглашением представителя "ДНР" на кубок по каратэ

Посольство Украины в Японии передало ноту Министерству иностранных дел Японии из-за участия в представителя так называемой "ДНР" в кубке мира по каратэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Facebook.

Как рассказали в посольстве, представитель "ДНР" был приглашен для участия в "9-м кубке мира по каратэ", организованном "всемирной федерацией каратеномити", который состоялся в Токио на протяжении 7-10 ноября этого года.

"Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованы некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что "всемирная федерация каратеномити" является частной организацией.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что МИД Украины направило России ноту протеста из-за очередное незаконного перемещения на территорию Украины "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированного Донбасса.

Также сообщалось, что МИД Украины выразило решительный протест российской стороне из-за осуждения шести крымчан в "делу Хизб ут-Тахрир".

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