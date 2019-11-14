ОБСЕ зафиксировала очередной "гумконвой" России на Донбассе

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Конвой состоял из одного автомобиля сопровождения и 13 гражданских грузовых автомобилей

В четверг, 14 ноября, на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только два имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Как отмечается, 89-й российский конвой прибыл в пункт пропуска "Донецк".

"14 ноября в 6:45 (по московскому времени) 89-й российский конвой прибыл в пункт пропуска" Донецк ". В общем пограничники и таможенники Российской Федерации проверили 14 транспортных средств перед тем, как они проехали на территорию Украины. Все 14 транспортных средств вернулись в Российскую Федерацию в 13:07 14 ноября", - говорится в отчете.

По данным миссии, конвой состоял из одного автомобиля сопровождения и 13 гражданских грузовых автомобилей.

"Из 13 грузовиков только на двух была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, 25 октября Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с новым "гумконвоем". В МИД призывали международное сообщество отреагировать на действия РФ.

Ранее сообщалось, что в начале октября Украина отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В частности, были переданы товары народного потребления.