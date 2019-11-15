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Україна направила РФ ноту протесту через "гумконвой", який відправили на Донбас

Новини » Політика     15.11.2019 - 16:36
Україна направила РФ ноту протесту через "гумконвой", який відправили на Донбас
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Україна вимагає від РФ дотримуватися міжнародного права

Україна направила Росії ноту протесту через відправлений "гуманітарний конвой" на Донбас з порушенням міжнародного права. Про це повідомила в Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

МЗС України вимагає від Росії дотримуватися міжнародного права.

"Відреагували на черговий контрабандний російський вантаж на український Донбас нотою протесту. Вимагаємо від Росії при організації так званих "Гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законів України і своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ зафіксувала як на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації".

Україна направила РФ ноту протесту через &quot;гумконвой&quot;, який відправили на Донбас

Також РБК-Україна писало, що 25 жовтня Міністерство закордонних справ України направило в РФ ноту протесту у зв'язку з черговим "гумконвоем". У МЗС закликали міжнародне співтовариство відреагувати на дії РФ.

Крім цього, Україна передала ноту Японії з-за спортсмена з "ДНР", який брав участь у кубку світу з карате.

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