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Парад в Крыму: в МИД отреагировали на возвращение РФ ноты протеста

Украина, Киев, Среда 29 июля 2020 23:30
Парад в Крыму: в МИД отреагировали на возвращение РФ ноты протеста
Фото: парад в оккупированном Крыму (facebook.com.rianru)
Автор: Артур Родивилов

В министерстве назвали "страусиным поведением" действия российской дипломатии

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало возвращение российским МИД ноты протеста из-за проведения парада в оккупированном Севастополе. Украинские дипломаты не удивлены жесту со стороны РФ.

Об этом сообщает "Укринформ".

В ведомстве назвали это "страусиным поведением российской дипломатии - вернуть документ, будто и не было".

В МИД также подчеркнули, что Россия должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Напомним, военный парад прошел в Севастополе 26 июля по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. Его расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе.

Позже в МИД РФ заявили, что Россия имеет право организовывать на "своей территории" мероприятия по своему усмотрению без согласования с иностранными государствами.

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