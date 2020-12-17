ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

Киев, Четверг 17 декабря 2020 18:16
Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"
Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным отправлением на оккупированный Донбасс так называемого гуманитарного груза с нарушением законодательства Украины. Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

"Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Украина в очередной раз отметила необходимость в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним, в прошлый раз Россия направила очередной гумконвой на оккупированный Донбасс в конце ноября.

Кроме того, 26 ноября Россия направила на оккупированный Донбасс сотый по счету "гумконвой". В его составе было 14 автомобилей.

Кроме того, в конце октября МИД Украины направил ноту протеста России из-за "гуманитарного конвоя". Киев требует направлять гуманитарные конвои, оформленные в соответствии с законодательством Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД УкраиныРоссийская Федерациягумконвой

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь