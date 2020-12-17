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Україна направила ноту протесту Росії через черговой "гумконвой"

Київ, Четвер 17 грудня 2020 18:16
Україна направила ноту протесту Росії через черговой "гумконвой"
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з черговим відправленням на окупований Донбас так званого гуманітарного вантажу з порушенням законодавства України. Незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Наголошується, що російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками і митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов'язкових контрольних процедур.

"Враховуючи викладене, Міністерству закордонних справ Російської Федерації направлено ноту протесту з вимогою до Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Україна в черговий раз наголосила на необхідності надалі направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Нагадаємо, в минулий раз Росія направила черговий гумконвой на окупований Донбас в кінці листопада.

Крім того, 26 листопада Росія направила на окупований Донбас сотий по рахунку "гумконвой". У його складі було 14 автомобілів.

Крім того, в кінці жовтня МЗС України направив ноту протесту Росії з-за "гуманітарного конвою". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.

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