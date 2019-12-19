Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

Украина направила Российской Федерации ноту протеста из-за очередного направления так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

По ее словам, российской стороне уже была передана нота протеста.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

Напомним, 19 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гумконвой". Отмечается, это последняя колона "гуманитарного конвоя", которую отправляют на оккупированный Донбасс в 2019 году.

Кроме того, 12 декабря на оккупированную территорию Донецкой области был зафиксирован "гуманитарный конвой" МЧС РФ. Это был уже 95-й незаконный "гумконвой" Российской Федерации для жителей оккупированной территории Донбасса.

В связи с прибытием незаконного "гумконвоя" РФ на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области в украинском Министерстве иностранных дел направили Москве ноту протеста. Перемещение колонны также произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".