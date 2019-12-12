МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Россия проигнорировала предостережения украинской стороны

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с доставкой очередной "гуманитарной помощи" на оккупированный Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что Россия отправила гумконвой, игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста.

Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур.

"В связи с этим Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием, в частности, неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, а также направлять их в дальнейшем оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что так называемый "гуманитарный конвой" Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 12 декабря прибыл в "Донецкую народную республику".

Напомним, 5 декабря Россия отправила очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс. Конвой состоял из десяти транспортных средств.