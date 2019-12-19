Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой"

Україна направила Російській Федерації ноту протесту через чергового напрямку так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря МЗС Катерини Зеленко у Twitter.

За її словами, російській стороні вже була передана нота протесту.

"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - напрям так зв. "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправило на окуповану територію Донбасу черговий так званий "гумконвой". Відзначається, це остання колона "гуманітарного конвою", яку відправляють на окупований Донбас в 2019 році.

Крім того, 12 грудня на окуповану територію Донецької області був зафіксований "гуманітарний конвой" МНС РФ. Це був вже 95-ї незаконний "гумконвой" Російської Федерації для жителів окупованої території Донбасу.

У зв'язку з прибуттям незаконного "гумконвоя" РФ на непідконтрольну Україні територію Донецької області в українському Міністерстві закордонних справ направили Москві ноту протесту. Переміщення колони також сталося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".