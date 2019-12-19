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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 09:12
Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
Иллюстративное фото (36.mchs.gov.ru)

В МЧС РФ заявили, что это последний "гумконвой" в этом году

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ) отправило на оккупированную территорию Донбасса очередной так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как утверждают в российском МЧС, это последняя колона "гуманитарного конвоя", которую отправляют на оккупированный Донбасс в этом году.

Колонна пересечет российско-украинскую границу в пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Напомним, 12 декабря на оккупированную территорию Донецкой области прибыл "гуманитарный конвой" МЧС РФ. Это был уже 95-й незаконный "гумконвой" России для жителей оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, в связи с прибытием незаконного "гумконвоя" РФ на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области в украинском Министерстве иностранных дел направили Москве ноту протеста. Перемещение колонны также произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Еще один "гуманитарный конвой" Россия отправляла на Донбасс 5 декабря. Конвой состоял из десяти транспортных средств. Около 11:35 все десять автомобилей вернулись обратно в Российскую Федерацию.

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