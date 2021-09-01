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Украина направила Литве второй груз для укрепления границы с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Украина направила Литве второй гуманитарный груз. Он будет использован для укрепления границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что более 48 тонн гуманитарного груза отправились сегодня из Украины в Литву.

"Это второй этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Напомним, ранее Украина направила в Литву груз с колючей проволокой для обустройства забора на границе с Беларусью.

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