Україна направила Литві другий вантаж для зміцнення кордону з Білоруссю

Україна направила Литві другий гуманітарний вантаж. Він буде використаний для зміцнення кордону з Білоруссю.

Повідомляється, що понад 48 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні з України до Литви.

"Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.