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Україна направила Литві другий вантаж для зміцнення кордону з Білоруссю

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Київ, Середа 01 вересня 2021 15:36
Україна направила Литві другий вантаж для зміцнення кордону з Білоруссю Фото: гуманітарний вантаж для Литви (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Україна направила Литві другий гуманітарний вантаж. Він буде використаний для зміцнення кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що понад 48 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні з України до Литви.

"Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

Нагадаємо, раніше Україна направила до Литви вантаж з колючим дротом для облаштування паркану на кордоні з Білоруссю.

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Білорусь Литва Гуманітарна допомога
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