Україна направила Литві другий вантаж для зміцнення кордону з Білоруссю
Україна направила Литві другий гуманітарний вантаж. Він буде використаний для зміцнення кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що понад 48 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні з України до Литви.
"Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів", - йдеться в повідомленні.
Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литви.
Нагадаємо, раніше Україна направила до Литви вантаж з колючим дротом для облаштування паркану на кордоні з Білоруссю.