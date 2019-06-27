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Украина намерена присоединиться ко всем операциям НАТО

Новости » Общество    27.06.2019 - 21:53
Украина намерена присоединиться ко всем операциям НАТО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

Украина также рассматривает расширение своего участия в миссии в Афганистане

Украина планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анатолия Петренко на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Сообщается, что Петренко принял участие во встрече в многостороннем формате с министрами обороны Великобритании, Литвы, Польши, представителем министра обороны США в Европе и помощником (по политическим вопросам) заместителя министра национальной обороны Канады.

В своем выступлении Петренко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем намерена оставаться надежным партнером НАТО, а также планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям альянса. Кроме того, Киев рассматривает возможность расширения своего участия в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины впервые прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

Ранее также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине.

 

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