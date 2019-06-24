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Украинское спецподразделение впервые прошло сертификацию НАТО

Новости » Политика    24.06.2019 - 10:33
Украинское спецподразделение впервые прошло сертификацию НАТО
Иллюстративное фото (facebook.com SpecialForcesOfUkraine)

Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF

140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Украинский милитарный портал".

Издание пишет, что это впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF. Во время подписи на рапорте о соответствии украинской части к требованиям НАТО, военнослужащие из США ставя свои подписи на рапорте фотографировались потому что это является историческим событием.

NRF состоят из сухопутных войск, специального назначения, воздушных, морских сил, что готовы в течение 5 дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте должны сдерживать врага к подходу основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы SOF НАТО силой бригады способны осуществлять операции вынужденного силового входа. Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать специальные подразделения.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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