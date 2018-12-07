Україна має намір отримати безвіз з Південною Кореєю, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій відвідає Сеул 10-14 грудня і обговорить питання безвізового режиму

Представники парламентів України та Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Андрія Парубія на телеканалі "Рада".

Він зазначив, що на сьогодні Південна Корея є однією з найбільш динамічних економік у світі. На 10-14 грудня заплановано його візит до Сеула.

"Ми на порозі важливих рішень. Я планую дійти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною і Південною Кореєю", - повідомив Парубій.

За його словами, сторони також підпишуть міжпарламентську угоду.

"Ми сподіваємося на підтримку і допомогу у переоснащенні, в реформі електронної системи "Рада", яку сьогодні готує апарат. Звичайно, важливо розповісти про аспект безпеки і заручитися підтримкою Південної Кореї", - додав Парубій.

Нагадаємо, в кінці вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм. Після того, як угода офіційно вступить в силу, українцям для поїздок в Уругвай достатньо буде біометричного паспорта.

Зазначимо, за час дії безвізу українці перетнули кордони Євросоюзу 20 млн разів.