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За время действия безвиза украинцы пересекли границы Евросоюза 20 млн раз

Новости » Общество    30.11.2018 - 18:00
За время действия безвиза украинцы пересекли границы Евросоюза 20 млн раз
Иллюстративное фото (twitter.com DPSU_ua)

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует почти полтора года

За время действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом границы ЕС украинцы пересекли 20 миллионов раз. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи со студентами в Хмельницком в пятницу, 30 ноября, передает РБК-Украина.

"Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму для поездок в Евросоюз. За год с 11 июня 2017 до 11 июня 2018 года граждане Украины 20 миллионов раз пересекали границу Евросоюза", - отметил президент.

Он добавил, что на сегодня Украина имеет безвизовый режим с более чем сотней стран мира.

За время действия безвиза украинцы пересекли границы Евросоюза 20 млн раз

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко заявлял, что с начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом безвизовыми путешествиями на тот момент воспользовались почти 1,3 млн украинцев.

Добавим, что также в сентябре Украина подписала соглашение об безвизовом режиме с Уругваем. Соглашением предусматривается, что граждане Украины смогут находиться на территории Уругвая в течение срока, который не превышает 90 дней и возобновляется на другой срок в 90 дней.

Также 2 ноября 2018 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром.

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